Федор Смолов: "Готов рассматривать предложения из Италии, Германии, Испании и Англии"

Форвард "Краснодара" Федор Смолов признался, что готов рассмотреть предложения из Италии, Германии, Англии и Испании. Напомним, что 26-летний российский футболист имеет опыт выступлений за пределами России, так как в сезоне-2010/11 на правах аренды выступал за "Фейеноорд".
- На самом деле, есть четыре топ-чемпионата, из которых я готов рассматривать предложения, - цитирует "Независимая спортивная газета" Смолова. - Италия, Германия, Испания и Англия.
Опрос
Дополнительная информация
http://www.aksport.ru/index.php?news=off&year=16&paper=on&num=49&script=sc3
футбол_2018
А нужен ли ты там кому нибудь после ЧЕ 2016?????
14:31