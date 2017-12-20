Федор Смолов: "Готов отправиться в Европу. Надо выходить из зоны комфорта!"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов отметил, что готов к переходу в один из европейских чемпионатов. По его словам такой трансфер стане для него новым вызовом.

– А вы-то готовы оказаться в европейском чемпионате, западной стране, где придется рассчитывать только на себя?

– Да, готов. Мне хочется попробовать. Это новый вызов. Мне интересно, как я сам повзрослел и изменился по сравнению со временем, когда играл в аренде в "Фейеноорде". Интересно вылезать, образно говоря, из теплой ванны и пробовать что-то неизвестное. Ты получаешь новый опыт, новые эмоции, что-то пересматриваешь в своей жизни.

– То есть модное нынче выражение "выйти из зоны комфорта" вам близко по духу?

– Да, надо выходить из зоны комфорта! Это сделает тебя сильнее, если ты справишься с новым вызовом, адаптируешься и продолжишь расти в других условиях, которые сначала для тебя не будут комфортными. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Федора Смолова