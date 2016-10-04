Федор Смолов: "Если бы не Аджоев, мне бы вряд ли удалось уйти из "Динамо" свободным агентом"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов намекнул на непрофессионализм бывшего генерального директора московского "Динамо" Гурама Аджоева. Ранее "СЭ" сообщал, что Аджоев в ближайшее время станет президентом тульского "Арсенала".
"Благодарен ли я Гураму Аджоеву? Конечно, я очень благодарен Гураму Аджоеву, ведь будь на его месте более профессиональный человек, мне бы вряд ли удалось уйти из "Динамо" свободным агентом", – написал в своем твиттере Смолов.
Напомним, что Смолов покинул "Динамо", воспитанником которого является, в 2015 году, проведя предыдущий сезон в аренде в "Урале". После этого форвард заключил контракт с "Краснодаром", в составе которого стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2015/16.
Благодарен ли я Гураму Аджоеву?– Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 4 октября 2016 г.
Конечно , я очень благодарен Гураму Аджоеву, ведь будь на его месте более профессиональный человек...>>>
Мне вряд ли б удалось уйти из Динамо свободным агентом👌🏽– Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 4 октября 2016 г.
besnebes1
Федя молодец))
20:17
Урфин Джюс
Как-то Федя смягчил(мягко говоря) определение профессионализма батоно Гурама..
20:17
Старый болельщик Динамо
Следующая команда-Арсенал
20:10
torpedon_
+-=0 Роттенбергs team + Путин = Россия 21 века )
20:08
+-=0
ротенберг+аджоев= Динамо в ФНЛ.
19:57
RW.irk
Ахахаха! Федя - красава!)))
19:52