19:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федор Смолов: "Если бы не Аджоев, мне бы вряд ли удалось уйти из "Динамо" свободным агентом"

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Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов намекнул на непрофессионализм бывшего генерального директора московского "Динамо" Гурама Аджоева. Ранее "СЭ" сообщал, что Аджоев в ближайшее время станет президентом тульского "Арсенала".

"Благодарен ли я Гураму Аджоеву? Конечно, я очень благодарен Гураму Аджоеву, ведь будь на его месте более профессиональный человек, мне бы вряд ли удалось уйти из "Динамо" свободным агентом", – написал в своем твиттере Смолов.

Напомним, что Смолов покинул "Динамо", воспитанником которого является, в 2015 году, проведя предыдущий сезон в аренде в "Урале". После этого форвард заключил контракт с "Краснодаром", в составе которого стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2015/16.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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besnebes1

Федя молодец))

20:17

Урфин Джюс

Как-то Федя смягчил(мягко говоря) определение профессионализма батоно Гурама..

20:17

Старый болельщик Динамо

Следующая команда-Арсенал

20:10

torpedon_

+-=0 Роттенбергs team + Путин = Россия 21 века )

20:08

+-=0

ротенберг+аджоев= Динамо в ФНЛ.

19:57

RW.irk

Ахахаха! Федя - красава!)))

19:52

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