Федор Смолов: "Если бы не Аджоев, мне бы вряд ли удалось уйти из "Динамо" свободным агентом"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов намекнул на непрофессионализм бывшего генерального директора московского "Динамо" Гурама Аджоева. Ранее "СЭ" сообщал, что Аджоев в ближайшее время станет президентом тульского "Арсенала".

"Благодарен ли я Гураму Аджоеву? Конечно, я очень благодарен Гураму Аджоеву, ведь будь на его месте более профессиональный человек, мне бы вряд ли удалось уйти из "Динамо" свободным агентом", – написал в своем твиттере Смолов.

Напомним, что Смолов покинул "Динамо", воспитанником которого является, в 2015 году, проведя предыдущий сезон в аренде в "Урале". После этого форвард заключил контракт с "Краснодаром", в составе которого стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2015/16.

Благодарен ли я Гураму Аджоеву?

Конечно , я очень благодарен Гураму Аджоеву, ведь будь на его месте более профессиональный человек...>>> – Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 4 октября 2016 г.