Федор Смолов еще надеется поиграть в Европе

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов принял участие в презентации новичков команды. Форвард присоединился к чемпионам страны летом, перейдя из "Краснодара". Он рассказал, с кем бы хотел встретиться в Лиге чемпионов, а также о планах уехать в зарубежный клуб.

- С кем хотели сыграть в Лиге чемпионов?

- Из тех, кто туда попал, слабых соперников нет. Наверное, с "Барселоной" хотелось бы сыграть.

- На чем самом интересном вы сегодня расписались?

- На гипсе - самое необычное.

- Куда вы ездили после ЧМ?

- Я был еще в "Краснодаре, у меня было 10 дней, и я ездил отдыхать с друзьями. Родители приезжали ко мне.

- Как вы общаетесь с легионерами?

- На бытовом уровне все знают элементарные слова. Мне проще, потому что я немного владею английским. В общении с иностранцами проблем не возникало.

- На кого из нынешней команды смотрите снизу вверх?

- Ни на кого, потому что все равны. Мы - единый коллектив, и будем добиваться результат вместе.

- Российские болельщики ждали вас в Европе. Что для вас переход в московский клуб?

- Рад, что оказался в "Локомотиве", и не совсем верно рассуждать о том, собираюсь ли я куда-то дальше. Мне 28 лет, и жизнь покажет.

- Планы поиграть в Европе остаются в силе?

- Нууу, можно и так сказать. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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