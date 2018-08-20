Федор Смолов еще надеется поиграть в Европе

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов принял участие в презентации новичков команды. Форвард присоединился к чемпионам страны летом, перейдя из "Краснодара". Он рассказал, с кем бы хотел встретиться в Лиге чемпионов, а также о планах уехать в зарубежный клуб.
- С кем хотели сыграть в Лиге чемпионов?
- Из тех, кто туда попал, слабых соперников нет. Наверное, с "Барселоной" хотелось бы сыграть.
- На чем самом интересном вы сегодня расписались?
- На гипсе - самое необычное.
- Куда вы ездили после ЧМ?
- Я был еще в "Краснодаре, у меня было 10 дней, и я ездил отдыхать с друзьями. Родители приезжали ко мне.
- Как вы общаетесь с легионерами?
- На бытовом уровне все знают элементарные слова. Мне проще, потому что я немного владею английским. В общении с иностранцами проблем не возникало.
- На кого из нынешней команды смотрите снизу вверх?
- Ни на кого, потому что все равны. Мы - единый коллектив, и будем добиваться результат вместе.
- Российские болельщики ждали вас в Европе. Что для вас переход в московский клуб?
- Рад, что оказался в "Локомотиве", и не совсем верно рассуждать о том, собираюсь ли я куда-то дальше. Мне 28 лет, и жизнь покажет.
- Планы поиграть в Европе остаются в силе?
- Нууу, можно и так сказать. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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