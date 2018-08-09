Федор Смолов: "Для меня большая честь поработать с Семиным"

Новичок "Локомотива" Федор Смолов в интервью пресс-службе железнодорожников поделился впечатлениями от перехода в столичный клуб. По информации "СЭ", соглашение рассчитано на 4 года. Железнодорожники заплатили "Краснодару" порядка 9 миллионов евро.

– На самом деле я безумно рад присоединиться к "Локомотиву" – чемпиону страны, к команде, которая будет представлять нашу страну в Лиге чемпионов, к команде с богатой историей, за которую играли очень крутые и известные во всей стране футболисты, как наши, так и иностранцы, – сказал Смолов. – Для меня большая честь поработать с Юрием Павловичем Семиным – с нашим великим тренером. Я очень рад. Правда!

Напомним, Смолов выступал за "Краснодар" с 2015 по 2018 год. В составе "быков" он провел 101 матч, забив 64 мяча.

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