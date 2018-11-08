Федор Смолов: "Чувствую себя еще не на 100%, но уже готов играть 90 минут"

Форвард московского "Локомотива" Федор Смолов рассказал корреспонденту "СЭ" о своем физическом состоянии после травмы.

- Как чувствуете себя? Восстановились на 100%?

- С учетом того, что я долгое время пропустил, на 100% тяжело себя чувствовать без игровой практики. Но я тренируюсь с командой и рад, что уже смог принять участие в официальном матче. Но как меня использовать - это решение тренера.

- Если что, готовы сыграть 90 минут?

- По своим ощущениям скорее да, чем нет. (Александр Рогулев)

Напомним, нападающий "Локомотива" дебютировал в Лиге чемпионов в матче 4-го тура против "Порту". 28-летний форвард вышел на замену на 71-й минуте встречи вместо нападающего Эдера. Футболист не играл с 26 сентября - он получил травму в кубковой встрече против "Балтики" (3:2 д.в.).

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