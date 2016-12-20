Федор Смолов: "Чем успешнее буду в "Краснодаре", тем быстрее смогу реализовать свою мечту"

Форвард сборной России и "Краснодара" Федор Смолов​ не стал говорить, в каком клубе мечтает выступать. Он подчеркнул, что сосредоточен на выступлении за "быков". Футболист признан лучшим игроком года в РФПЛ в результате самого масштабного и авторитетного в стране опроса, который "СЭ" официально провел совместно с РФС и премьер-лигой. Участниками стали лучшие тренеры страны, ведущие футбольные управленцы, журналисты нашего издания и, конечно же, обычные болельщики.

– Андрей Аршавин не скрывал, что всегда мечтал о "Барселоне". Если бы вам предложили перейти в любой клуб мира на ваш выбор, вы бы перешли в…

– Как я недавно сказал, сегодня главное – не называть команды, а как можно лучше выступать за "Краснодар". И чем успешнее у меня это будет получаться, тем быстрее я смогу реализовать свою мечту.

– О’кей, тогда вопрос с намеком: этой зимой вы будете ждать перехода Обамеянга из "Боруссии" в "Реал"?

– Я в этом году буду ждать перехода хороших игроков в нашу команду. "Краснодару" пора уже серьезно усиливаться, чтобы стать реальной силой в борьбе за зону Лиги чемпионов.(Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Смолова