Федор Смолов: "Болельщики вправе сказать: "Чуваки, камон. Мы там за вас болеем, а вы играете хреново"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов рассказал о конфликте своего партнера по клубу и сборной России Павла Мамаева с болельщиками после Euro-2016. Напомним, что после чемпионата Европы футболист сначала оставил провокационное сообщение в профиле в Instagram, а затем вместе с Александром Кокориным был замечен на скандальной вечеринке в Монте-Карло.

– Что касается того поста. Паша – мой друг и товарищ, я очень хорошо к нему отношусь, он порядочный парень, – приводит the-flow.ru слова Смолова. – Я ему говорил, что не стоило этого делать. Но просто он достаточно упрямый. Когда сказал, что выложит, не мог этого не сделать.

Должна существовать золотая середина – взаимоуважение. Если команда проигрывает, а половина стадиона стоит и поет, гонит вас вперед, то после этого они вправе зайти в раздевалку и сказать: "Чуваки, камон. Мы там за вас болеем, а вы играете хреново". Тогда не стыдно встать и извиниться: "Мы не оправдали ваших надежд, а вы нас поддерживали. Спасибо". Вопросов нет.