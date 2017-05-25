Федор Щербаченко: "Во вторых стыковых матчах возможны сюрпризы"

Российский тренер Федор Щербаченко после первого стыкового матча за право играть в РФПЛ между "Енисеем" и "Арсеналом" (2:1) отметил хорошее взаимодействие между подопечными Андрея Тихонова. В другом матче "СКА-Хабаровск" и "Оренбург" сыграли вничью – 0:0.

– Эта игра приравнивается к кубковой, – сказал Щербаченко. – Мы часто видим, на каких эмоциях играют клубы дивизионом ниже с представителями РФПЛ. "Енисей" играл дома и, естественно, на него пришло большое количество народу. Это был натуральный кубковый матч, в котором футболисты выкладываются на все сто двадцать процентов.

Я бы отметил неплохое взаимодействие между всей командой "Енисей". Не было такого, чтобы какой-то фланг, игрок или линия выпадали. Футболисты ровненько подошли к игре. И вот все это: страховка при обороне, хорошее взаимодействие между футболистами впереди, мне, кстати, понравилось несколько хороших комбинаций в штрафной площади, и привело к результату. А вот "Арсеналу" не удалось создавать стопроцентные голевые моменты. Хотя в конце матча сказалась физическая мощь, когда верховые передачи в штрафную у туляков стали находить адресата. Тогда несколько опасных моментов все-таки возникло. И мяч они также забили. А если говорить о содержании игры низом, "Арсеналу" она не удалась.

– Вы ожидали большего от "Арсенала"? Все же помнят игру со "Спартаком", когда у команды многое получалось, и футболисты должны были находиться на моральном подъеме, когда попали в стыки.

– Думаю, нельзя сравнивать эти два матча. Когда у "Арсенала" был единственный шанс, он также выглядел в игре со "Спартаком", как сегодня "Енисей". Поэтому не могу сказать, что ожидал от туляков большего. Я и думал, что игра получится вязкая и тяжелая.

– У кого теперь больше шансов на итоговый успех?

– Считаю, что и у "Оренбурга", и у "Арсенала" больше шансов. Им, естественно, нужно забивать. Любую команду премьер-лиги устраивает победа со счетом 1:0. Никто не скажет, что это что-то сверхъестественное, но, тем не менее, сюрпризов можно ожидать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)