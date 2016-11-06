Федор Щербаченко: "Скрипченко предал Гончаренко, обманул Иванова. Очередь за "Крыльями"?

Российский тренер Федор Щербаченко осудил решение Вадима Скрипченко, который на днях покинул "Урал" и тут же возглавил "Крылья Советов".

– Ситуация безобразная! Скрипченко провел переговоры с "Крылями" задолго до того, как он объявил об уходе из "Урала". Как известно в футбольных кругах, с Зурабом Циклаури они еще давно играли в одной команде.

Естественно, в последнее время он не мог выкладываться в "Урале", потому что мыслями был в "Крыльях". О каком нормальном тренировочном процессе в такой ситуации может идти речь? Он же уже решил уйти, зачем тянуть лямку в Екатеринбурге? Он мог специально не выполнять свою работу, потому что сегодня "Крылья" – прямые конкуренты екатеринбуржцев.

Особым цинизмом является то, как он обманул президента "Урала" Григория Иванова, говоря о причинах своего ухода. Возмутило и то, что он во флеш-интервью после матча с "Уралом" поблагодарил самарских болельщиков за поддержку. Как же он мог так через два дня посмотреть в глаза болельщикам "Урала"? По этическим соображениям ему нужно было отказаться выйти на игру с "Уралом" в качестве тренера волжан.

Самое главное – непонятно, на что рассчитывало руководство "Крыльев", пригласив этого специалиста на тренерский мостик. Ведь он может обойтись с ними точно так же, как и с Григорием Ивановым. Есть информация, что не все в руководстве волжан хотели видеть Скрипченко наставником команды, так как не видели веских оснований для его назначения.

И последнее. Как сказала Светлана Журова в отношении допинг-информаторов, предателей нигде не любят. Думаю, Виктор Гончаренко испытывает сегодня такие же чувства по этому поводу. У нас, у тренеров, заведено: если тренеры вместе приходят, вместе и уходят. Скрипченко повел себя по-другому, когда Гончаренко покидал "Урал".

Он предал сначала Гончаренко, потом обманул Иванова. Теперь очередь "Крыльев"? (Виталий АЙРАПЕТОВ)