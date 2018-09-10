Федор Щербаченко: "Ребров хороший вратарь и очень правильный человек"

Российский тренер Федор Щербаченко поддержал голкипера "Спартака" Артема Реброва, который потерял место в составе.

Первым номером красно-белых после травмы Александра Селихова является Александр Максименко. 20-летний россиянин не пропустил в 6 из 8 матчах нового сезона.

– Такие игроки, как Ребров, – это редкость на сегодняшний день, – сказал Щербаченко. – Он очень квалифицированный вратарь и правильный, серьезный человек. В отличие от других, которые теряют место в составе, Артем сохраняет самообладание, ведет себя конструктивно и помогает коллегам тренироваться, набирать форму, подсказывает им.

Хотел бы, чтобы руководители клубов относились к таким ветеранам с пониманием и почтением. Ведь они играют очень большую роль в раздевалке, тренировочном процессе и прогрессе молодых ребят. Мы знаем много примеров, когда люди начинали бузить и вносили нездоровую атмосферу в команду. Но это не про Реброва. Артем в этом плане молодец. (Виталий АЙРАПЕТОВ)​