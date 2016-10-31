Федор Щербаченко: "Президент "Урала" – последний, с кем можно договориться перед матчем"

Известный российский специалист Федор Щербаченко назвал абсолютно беспочвенными подозрения в договорном характере матча "Урал" – "Терек" (1:4). Букмекеры по ходу этого поединка странным образом изменили коэффициенты.

– Григорий Викторович Иванов – последний в списке руководителей, с кем можно договориться о результате матча, – сказал Щербаченко. – Я знаю его давно. Не понимаю, как это вообще можно сделать технически.

Если руководствоваться логикой скептиков, тогда сомнения можно подвергнуть и результат матча "Кубани" с ЦСКА, когда краснодарцев еще возглавлял Виктор Гончаренко (0:6). При желании все что угодно можно притянуть за уши. Букмекерство, критики, пресса… Все сошлось одно к одному. (Виталий АЙРАПЕТОВ)