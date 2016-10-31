Федор Щербаченко: "Луческу не прав. "Зенит-2" нужен российскому футболу"

Известный российский специалист Федор Щербаченко выразил несогласие со словами главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу, который считает, что вторую команду нужно расформировать. По мнению Щербаченко, слова румынского наставника – глупость.

– Луческу совершенно не прав. Такие команды, как "Зенит-2" и "Спартак-2", нужны российскому футболу, – сказал Щербаченко. – Молодежь через эти команды входят во взрослый футбол, обрастает постепенно мясом. Тем более, раз у клуба единая заявка, молодые игроки могут тренироваться и выходить на поле с основой.

Может быть, Луческу неправильно перевели. Но если румынский специалист действительно так сказал, то это глупость. Для "Зенита" нет никакой проблемы в любой момент привлечь к первой команде 5-6 человек из дубля. (Виталий АЙРАПЕТОВ)