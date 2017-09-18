Федор Щербаченко: "Каррере нужно наступить на горло собственной песне"

Российский тренер Федор Щербаченко считает, что проблема нынешнего "Спартака" заключается в том, что команда не всегда умеет играть на результат.

- Каррера в раздевалке своими словами пытался вызвать правильную реакцию игроков по поводу матча с "Тосно", - сказал Щербаченко. - Это известный прием тренеров, которые хотят встряхнуть подопечных. Так, например, нередко бывало, когда я работал вместе с Валерием Петраковым.

Информация о том, что игроки "плавили" Карреру, - полная чушь.

Полностью поддерживаю слова Леонида Федуна о том, то все должны объединиться. У "Спартака" есть тренер, при котором команда в принципе нормально играет. Однако есть и отрицательные моменты.

И в Мариборе, где нужно было практически сделать то же, что и с "Тосно" - просто поставить замок, и в самом матче с "Тосно", тренеры недоработали в плане игры на результат. Сейчас мы часто слышим про плотный график красно-белых - семь матчей за 20 дней. Значит, наверное, нужно было как-то изменить тактику, чтобы соперник не имел шансов забить гол в ворота москвичей. Мы это не увидели.

Теперь Каррере нужно понять, что нельзя все время играть с позиции силы - даже с "Тосно". Порой просто необходимо играть на результат.

Если "Спартак" к этому придет и откажется от тактики постоянного давления, то все можно еще поправить.

Если игроки не выполнили установку тренера, это один момент, если Каррера и его помощники призывали футболистов все время высоко прессинговать, это уже другое. Значит, наставники не до конца знают состояние своих подопечных.

Наступает момент истины для Карреры. Ему нужно наступить на горло собственной песне и осознать, что иногда его команде нужно просто тупо играть на результат.

В любом случае, болельщики сегодня должны поддержать и Карреру, и команду. (Виталий АЙРАПЕТОВ)