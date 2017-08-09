Федор Щербаченко: "Григорян выправит ситуацию в "Анжи"

Известный тренер Федор Щербаченко поддержал главного тренера "Анжи" Александра Григоряна. По информации "СЭ", специалист может быть отправлен в отставку с занимаемого поста в связи с неудачными результатами махачкалинцев на старте сезона.

– У нас привыкли быстро делать оргвыводы... Считаю, Григоряну надо дать некоторое время для исправления ситуации, – сказал Щербаченко. – Неудачные результаты? Я видел все матчи махачкалинцев. Везде сопернику было непросто. Не все поражения справедливые.

Давно знаю Османа Кадиева. Это мудрый руководитель, который не делает поспешных выводов и давно сотрудничает с Григоряном, зная все его сильные стороны. Надеюсь, и сейчас он поддержит тренера, ведь Григорян не может рассчитывать на всех ведущих игроков. Григорян умеет собраться в такой ситуации. Это показало время его работы в Хабаровске, где он выходил из сложных ситуаций. В "Амкаре", например, руководство полностью поддерживает Гаджиева, верят, что он сделает правильные выводы.

На мой взгляд, сейчас никакие перестановки в "Анжи" не нужны. В команде очень хорошая атмосфера, все игроки поддерживают тренера. А если в коллективе хороший микроклимат, то и результаты не за горами. Думаю, с "Динамо" команда покажет хороший, качественный футбол. (Виталий АЙРАПЕТОВ)