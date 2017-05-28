Федор Щербаченко: "Арсенал" остался в премьер-лиге "на тоненького"

Российский тренер Федор Щербаченко после второго стыкового матча за право играть в РФПЛ между "Арсеналом" и "Енисеем" (1:0) отметил, что футболисты красноярского клуба заслужили не только бронзовые медали ФНЛ, но и финансовые бонусы. Специалист высказал мнение, что на качестве футбола сказалось волнение команд.

– "Арсенал" выглядел мощнее и создал больше моментов, а вот у "Енисея" голевых шансов не было, кроме одного рикошета, – сказал Щербаченко. – Этим матч отличался от игры "Оренбурга" со "СКА-Хабаровск", в котором у соперников были равные шансы на итоговый успех. Здесь же у "Арсенала" было игровое преимущество, пусть и не такое серьезное, чтобы можно было сразу сказать, что на поле играют команды из разных дивизионов. Мне кажется, на качестве игры сказалось волнение за результат.

– Почему у туляков получилось забить только один мяч, если команда доминировала?

– В обоих матчах они не могли создавать достаточное количество голевых моментов. Именно поэтому "Арсенал" остался в премьер-лиге, что называется, "на тоненького".

– Рановато "Енисею" в РФПЛ, как считаете?

– Рановато никогда не бывает. Есть же разные пути прихода в РФПЛ: массированная смена состава, частичная замена футболистов. Главное – красноярский губернатор давал обещание, что найдет средства и спонсоров, чтобы команда достойно существовала в премьер-лиге, если попадет туда. Ребята молодцы. Они хорошо сыграли в последних матчах первенства ФНЛ и стыковых встречах и заслужили того, чтобы их поощрили не только бронзовыми медалями, но и каким-то бонусом за то, что они сделали хорошее дело для города и красноярского края. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Енисей"