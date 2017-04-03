Федор Кудряшов: "У "Ростова" есть все шансы, чтобы вновь попасть в еврокубки"

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что был разочарован результатом матча 20-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (0:0). По его словам, команда играла лучше соперника, но не смогла реализовать созданные моменты.

- Давайте вспомним прошлый тур. "Ростов" сыграл вничью с "Крыльями Советов", - вопрос Кудряшову.

- Матч получился тяжелым. Был расстроен после игры, все-таки были обязаны выигрывать. Мы были лучше соперника, но, к сожалению, не смогли реализовать свои моменты. Главное - не опускать руки, работать дальше, верю, что сможем выигрывать в дальнейшем.

- Повлиял ли долгий перелет из Манчестера на качество игры?

- Не думаю. Все-таки было достаточно времени, чтобы восстановиться. Тем более мы не первый раз играли в таком графике.

- Эмоционально получилось переключиться с Лиги Европы на матч чемпионата России?

- У меня проблем не возникло. Пора решать задачи в чемпионате, у нас есть все шансы, чтобы вновь попасть в еврокубки и попытать счастье в Лиге Европы.

Трансляция матча "Ростов" - "Краснодар"