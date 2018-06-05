Федор Кудряшов: "Точно не рвусь в иконы стиля"

Защитник сборной России и "Рубина" Федор Кудряшов прокомментировал изменения в своем внешем виде. По словам Кудряшова, его парикмахер следит за всеми модными тенденциями.

- Я точно не рвусь в иконы стиля! Делаю это для себя. У супруги спрашиваю: не выгонишь из дома, если вот так постригусь? Да нет, говорит, не выгоню! Когда жил в Москве или в Грозном, оттуда на выходные летал в столицу, у меня была своя парикмахерша. Ходил к ней с 2004 года. Она следила за тенденциями, модными стрижками. Я не говорил, чего хочу – просто садился и закрывал глаза. (Дмитрий СИМОНОВ)

В минувшем сезоне Кудряшов провел 7 игр за сборную России и отдал одну голевую передачу.

Россия на предстоящем чемпионате мира сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара) в рамках группового этапа.

Полное интервью Федора Кудряшова

Сборная России объявила состав на чемпионат мира-2018 //

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу