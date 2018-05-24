Федор Кудряшов: "С удовольствием сыграл бы за середняка чемпионшипа"

Защитник "Рубина" и сборной России Федор Кудряшов заявил, что его любимым чемпионом является английский. Кудряшов добавил, что согласился бы играть во второй по силе лиге – чемпионшипе.

- Мой любимый чемпионат - английская премьер-лига. Если поступит предложение, я бы в чемпионшип поехал бы, – сказал Кудряшов в прямом эфире в соцсети "Одноклассники". – Мне нравится английский чемпионат, накал борьбы. Клуб для меня в Англии не должен быть топовым. Я хочу играть за середняка. Я трезво оцениваю свои шансы. Да и мне уже 31, кто меня позовет?