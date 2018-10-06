Федор Кудряшов: "Рубин играл на удержание счета в матче с "Уралом"

Защитник "Рубина" Федор Кудряшов после победы над "Уралом" в матче 10-го тура РПЛ (1:0) заявил, что его команда осознанно отдала инициативу сопернику после забитого мяча.

- В первом тайме до гола играли хорошо, после гола отдали инициативу и второй тайм, можно сказать, уже перестали играть, - сказал Кудряшов в интервью клубной пресс-службе. - Играли на удержание счета. Очень важно было выиграть сегодня, потому что все понимали важность этих очков, и слава богу, что все так закончилось.

"Урал" не удивил: о чем говорил тренерский штаб, то мы и увидели. Достаточно много навесов и верховой борьбы, мы к этому готовились. Я считаю, что наши центральные защитники в целом справились.

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