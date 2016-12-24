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Федор Кудряшов поздравил болельщиков "Ростова" с наступающим Новым годом

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Защитник "Ростова" Федор Кудряшов рассказал о самом запоминающемся праздновании Нового года и пожелал удачи болельщикам клуба. 

- Новый год – семейный праздник, - цитирует официальный сайт "Ростова" Кудряшова. - Стараюсь встречать его в кругу самых близких, увы, в последнее время не так часто получается отмечать его с родителями…

- Какой Новый год запомнился вам больше всего?

- Это случилось три года назад. Удалось собрать вместе всех своих близких: родную сестру, маму, папу, мою семью, родных жены. Каждый Новый год мы стараемся передать атмосферу этого волшебного праздника, делаем друг другу необычные подарки. Каждый год дочка пишет письмо Деду Морозу, и супруга отправляет его. Стараемся сохранить этот праздник как можно дольше в сердцах и головах детей.

- Что бы вы хотели пожелать болельщикам?

- Хотел бы поздравить с наступающим праздником всех болельщиков, всех тех, кто поддерживал команду в Ростове, России и других странах. Надеюсь, что новый, 2017 год принесет еще больше положительных эмоций, побед, и самое главное – здоровья всем.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10671

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