Федор Кудряшов получил перелом носа в матче с ЦСКА

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов получил травму носа в матче 23-го тура премьер-лиги с ЦСКА в Москве (0:0) в столкновении с форвардом армейцев Витинью на 90-й минуте. После удара в борьбе игрок обороны гостей покинул поле с окровавленным лицом и экипировкой - и его команда на время осталась в численном меньшинстве в концовке встречи. Главный арбитр Кирилл Левников не зафиксировал в эпизоде с повреждением защитника нарушения правил.
- У Кудряшова перелом носовой перегородки, но судья оставил это без внимания, и в решающие минуты нам пришлось долго отбиваться в меньшинстве – 3 или 4 минуты, пока Федору оказывали помощь, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер дончан Иван Данильянц.
– Нос ломают и даже штрафной не ставят. Долбоящеры, – приводит "Чемпионат" слова Кудряшова, который при входе в раздевалку выбил дверь.
Ганнибал Кудряшов 😱 pic.twitter.com/Eq7dFQrDut– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 15 апреля 2017 г.
SPFAN
Шел по улице, подскользнулся, упал, очнулся, видит сломан нос))))
17:58
loko 1302
это Гинер все купил
17:56
Гы
В общем, все по классике: "Лошадь отделалась легким испугом"(с).)))
17:53
SP2
Ух ты! Сам сломал себе нос! А чего, не "упал с дерева на топор"? ))
17:48
alex-ls
Заголовок класс. Кудряшов сломал нос. это ему сломали нос, а судья струсил карточку дать, хотя это красная по причине травмы
17:45
atl4nt
Витиньо хоть так приносит пользу. А то пока голами не очень идет. Эффект неожиданности - все ждут от Вернблума грубости, а грубость от других игроков приходит
17:35
майор99
Гоша! Да не Федор Кудряшов сломал нос, а Федору Кудряшову СЛОМАЛИ нос. Как говорят в Одессе, это две большие разницы.
17:29