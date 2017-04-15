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Федор Кудряшов получил перелом носа в матче с ЦСКА

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Ростов" - 0:0. Федор КУДРЯШОВ получает травму в борьбе с ВИТИНЬЮ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Сегодня. Москва. ЦСКА - "Ростов" - 0:0. Федор КУДРЯШОВ (в центре) и главный арбитр Кирилл ЛЕВНИКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Сегодня. Москва. ЦСКА - "Ростов" - 0:0. СЕСАР НАВАС пытается успокоить Федора КУДРЯШОВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Ростов" - 0:0. Федор КУДРЯШОВ получает травму в борьбе с ВИТИНЬЮ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Защитник "Ростова" Федор Кудряшов получил травму носа в матче 23-го тура премьер-лиги с ЦСКА в Москве (0:0) в столкновении с форвардом армейцев Витинью на 90-й минуте. После удара в борьбе игрок обороны гостей покинул поле с окровавленным лицом и экипировкой - и его команда на время осталась в численном меньшинстве в концовке встречи. Главный арбитр Кирилл Левников не зафиксировал в эпизоде с повреждением защитника нарушения правил.

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Ростов" - 0:0. Федор КУДРЯШОВ получает травму в столкновении с ВИТИНЬЮ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Ростов" - 0:0. Федор КУДРЯШОВ получает травму в борьбе с ВИТИНЬЮ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

- У Кудряшова перелом носовой перегородки, но судья оставил это без внимания, и в решающие минуты нам пришлось долго отбиваться в меньшинстве – 3 или 4 минуты, пока Федору оказывали помощь, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер дончан Иван Данильянц.

– Нос ломают и даже штрафной не ставят. Долбоящеры, – приводит "Чемпионат" слова Кудряшова, который при входе в раздевалку выбил дверь.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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SPFAN

Шел по улице, подскользнулся, упал, очнулся, видит сломан нос))))

17:58

loko 1302

это Гинер все купил

17:56

Гы

В общем, все по классике: "Лошадь отделалась легким испугом"(с).)))

17:53

SP2

Ух ты! Сам сломал себе нос! А чего, не "упал с дерева на топор"? ))

17:48

alex-ls

Заголовок класс. Кудряшов сломал нос. это ему сломали нос, а судья струсил карточку дать, хотя это красная по причине травмы

17:45

atl4nt

Витиньо хоть так приносит пользу. А то пока голами не очень идет. Эффект неожиданности - все ждут от Вернблума грубости, а грубость от других игроков приходит

17:35

майор99

Гоша! Да не Федор Кудряшов сломал нос, а Федору Кудряшову СЛОМАЛИ нос. Как говорят в Одессе, это две большие разницы.

17:29

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