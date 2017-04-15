Федор Кудряшов получил перелом носа в матче с ЦСКА

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов получил травму носа в матче 23-го тура премьер-лиги с ЦСКА в Москве (0:0) в столкновении с форвардом армейцев Витинью на 90-й минуте. После удара в борьбе игрок обороны гостей покинул поле с окровавленным лицом и экипировкой - и его команда на время осталась в численном меньшинстве в концовке встречи. Главный арбитр Кирилл Левников не зафиксировал в эпизоде с повреждением защитника нарушения правил.

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Ростов" - 0:0. Федор КУДРЯШОВ получает травму в борьбе с ВИТИНЬЮ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

- У Кудряшова перелом носовой перегородки, но судья оставил это без внимания, и в решающие минуты нам пришлось долго отбиваться в меньшинстве – 3 или 4 минуты, пока Федору оказывали помощь, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер дончан Иван Данильянц.

– Нос ломают и даже штрафной не ставят. Долбоящеры, – приводит "Чемпионат" слова Кудряшова, который при входе в раздевалку выбил дверь.