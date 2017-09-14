Федор Кудряшов: "Навас – лучший защитник в России"

Защитник "Рубина" Федор Кудряшов, в минувшем сезоне выступавший за "Ростов", в интервью "Реальному времени" высоко оценил игру новичка казанцев Сесара Наваса. По его словам, 37-летний испанец является лучшим защитником в чемпионате России.

– Незадолго до конца трансферного окна Курбан Бердыев признавался, что не знает, с кем будет работать. Уйти могло 7-8 футболистов. На вас эта неопределенность не давила? – вопрос Кудряшову.

– Вот мы с Володей Гранатом живем в номере и об этом не думали, это не наше дело. Наше дело, вне зависимости от того, кто будет, кого не будет, выходить и налаживать связи и играть. Вообще по этому поводу не переживал. Может быть, здесь сыграл фактор тренера. За полтора года в "Ростове" все новички непременно усиливали команду.

– Навас вернулся "на флажке" заявки. Что он значил для "Ростова", в чем его ценность?

– Если говорить об игровых качествах, то, на мой взгляд, это лучший защитник в России. В конце каждого сезона нас просят назвать трех лучших игроков чемпионата, и я два года подряд его записывал. Реально считаю, что он лучший. Но он еще и лидер раздевалки. Сесар – связующее звено между иностранцами и русскими. Незаменимый человек.

– Лидеры раздевалки бывают разные: "балагуры", как Сергей Рыжиков, или суровые, как Гекдениз Карадениз. А Навас какой?

– Нет, он не "пихает" – никому и никогда. Всегда спокойно объясняет. В чем-то он похож на Курбана Бекиевича в этом плане. Понятно, что тренер по-разному себя ведет, есть метод кнута и пряника, а Сесар – он всегда спокоен.