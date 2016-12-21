Федор Кудряшов: "На поле у меня нет друзей, но после матчей мы снова становимся товарищами"

Защитник "Ростова" и сборной России Федор Кудряшов отметил, что команда будет до последнего бороться за попадание в тройку сильнейших. По словам 29-летнего игрока, на поле у него нет друзей, но после матчей вновь появляются товарищи.

– Кто выиграет чемпионат России? У нас непредсказуемый турнир, – приводит itasportpress.it слова Кудряшова. – От второго круга чемпионата я жду интересного футбола и яркой, бескомпромиссной борьбы. На поле для меня нет друзей, но когда игра заканчивается, все мы вновь становимся товарищами!

Для меня самое главное – приносить как можно больше пользы своему коллективу и доставлять радость болельщикам! Впереди еще половина сезона, поэтому "Ростов" будет до последнего бороться за попадание в тройку сильнейших. Шансы, конечно, есть! Успехи команды куда важнее личных достижений.