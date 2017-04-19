Федор Кудряшов: "Любимое место в Ростове? Тренажерный зал"

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что у него нет негативных слов про Ростов-на-Дону. По словам футболиста, ранее выступавшего за "Терек", за 1,5 года его любимым местом в городе стал тренажерный зал.

- Уже полтора года вы играете за "Ростов". Как вам город? - вопрос Кудряшову.

- О Ростове-на-Дону могу сказать только положительные слова. Единственное, в прошлом году мне сказали, что в марте можно будет ходить в шортах, в майке, но мне и в мае было холодно. Надеюсь, в этом году будет теплее.

- Появилось какое-нибудь любимое место?

- Да, тренажерный зал.

- Вы стали усиленно изучать английский язык, с чем это связано?

- Хочу увереннее чувствовать себя в отпуске, а еще, когда в команду приходит какой-нибудь иностранец, нужно понимать его, общаться. В основном все знают именно английский. В детстве я его почти не учил и сейчас расплачиваюсь. Есть свободное время, я его хочу занять чем-то полезным для себя.