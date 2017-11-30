Федор Кудряшов: "Кому нужен футбол в мороз? Надо спрашивать с тех, кто решил перейти на систему осень-весна"

Защитник "Рубина" Федор Кудряшов в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что никому неприятно играть в минусовую температуру. Он также добавил, что любой соперник на чемпионате мира 2018 года будет непростым для сборной России.

– Как команда готовится к "Локомотиву"?

– Есть изменения в тренировках. Пытаемся найти игру, – сказал Кудряшов.

– В день матча ожидается минусовая погода. Кому нужен футбол в таких условиях?

– Почему меня спрашиваете? Надо спрашивать с тех, кто решил перейти на систему осень-весна. Никому неприятно играть в холод и вам тоже смотреть за этим. Но это наша работа.

– Есть ли пожелания по жеребьевке ЧМ?

- Любая команда на ЧМ будет непростым соперником. Кто будет, тот будет. Хочется просто удачно выступить.

– Какие шансы на ЧМ?

– Сильные качества знает наш тренер. Думаю, что у нас есть шанс. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Матч "Локомотив" – "Рубин" пройдет 2 декабря и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Жеребьевка чемпионата мира-2018 состоится 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени.