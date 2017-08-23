Федор Кудряшов: "Когда узнал, что Бердыев во мне заинтересован, практически не задумываясь дал согласие на переход"

Защитник "Рубина" Федор Кудряшов отметил, что практически сразу согласился перейти в казанскую команду из "Ростова", после того как узнал, что в нем заинтересован главный тренер Курбан Бердыев. Он также добавил, что самым большим разочарованием за все время выступления в ростовской команде был невыход в еврокубки по итогам прошлого сезона, в котором клуб занял шестое место.

Напомним, что "Рубин" в межсезонье возглавил Бердыев, сменив Хави Грасию. Он уже тренировал клуб с 2001 по 2013 год и взял два чемпионства. С 2014 года он работал в "Ростове".

– Со мной никто из руководства ростовского клуба не контактировал по поводу того, чтобы остаться, – цитирует ТАСС Кудряшова. – Позвонили из "Рубина", сказали, что Курбан Бекиевич во мне заинтересован, и я практически не задумываясь дал согласие. Конкретных предложений от других клубов не получал, были слухи о турецкой команде, но я об этом не знаю, так же читал в новостях, как и все.

Это был классный период, классные полтора года, за что спасибо "Ростову" и его болельщикам. Самым запоминающимся стало второе место и выход в Лигу чемпионов, а самое главное разочарование в том, что мы не смогли попасть в еврокубки по итогам прошлого сезона. Остался неприятный осадок.

В мачте 8-го тура чемпионата России "Рубин" сыграет с "Тосно", встреча пройдет 26 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.