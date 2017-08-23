Федор Кудряшов: "Дисциплина и тактика у Бердыева на первом месте"

Защитник "Рубина" Федор Кудряшов отметил, что пока рано говорить о том, на что будет претендовать его команда в конце чемпионата. Он также добавил, что не стоит проводить параллели между игрой казанского клуба и "Ростова" при главном тренере Курбане Бердыеве.

Напомним, что Бердыев уже тренировал "Рубин" с 2001 по 2013 год и два раза приводил команду к чемпионству. С 2014 года он работал в "Ростове".

– На что будет претендовать "Рубин", посмотрим в конце чемпионата, – цитирует ТАСС Кудряшова. – Сейчас есть конкретная цель – выигрывать каждый следующий матч". Что касается фаворитов, сложно сказать, кто будет на вершине судя по шести играм. Но так как у всех бывают спады и подъемы, наверное, это будут те же клубы, что и всегда. Впечатления от игры "Зенита" и ЦСКА? В принципе, никаких акцентов на "Зените" и ЦСКА не делаю, хочется сейчас наладить свою игру, даже не задумывался об этих командах.

Схема в "Рубине" и "Ростове" при Бердыеве? Наверное, схожесть только в схеме, здесь совсем другие футболисты и игра будет другая, кроме схемы, параллелей проводить не стоит. Какую игру ставит Бердыев? Во-первых, дисциплинированную, во-вторых, грамотную в плане тактики, дисциплина и тактика на первом месте. Я, честно, не почувствовал, что Бердыев изменился. Каким он был, таким и остался.

В текущем сезоне "Рубин" идет на 6-м месте в турнирной таблице. В матче 8-го тура команда примет "Тосно", встреча пройдет 26 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.