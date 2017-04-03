Федор Кудряшов: "Цель "Ростова" - выигрывать каждый матч, и встреча с "Краснодаром" не исключение"

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов в преддверии матча 21-го тура чемпионата России с "Краснодаром" подчеркнул, что цель команды - победа в каждой игре. По его словам, встреча с "быками" не является исключением.

- Осталось десять игр, и уже неважно, какой будет соперник, у нас есть цель - выигрывать каждый матч, и встреча с "Краснодаром" не исключение, - приводит пресс-служба желто-синих слова Кудряшова. - Для болельщиков эта игра принципиальная, потому что в турнирной таблице мы сейчас рядом со своим соперником и боремся за место в Лиге Европы.

- "Краснодар" один из самых неудобных соперников для "Ростова", в 15 матчах с ними команда одержала всего 2 победы.

- Бывает такое, что с какой-то командой неудобно играть, мы будем стараться в понедельник, чтобы эта неприятная тенденция прервалась.

- Кто, на ваш взгляд, самый опасный футболист "Краснодара"?

- Вся группа атаки очень хорошая, например, новичок Классон на днях забил за сборную Швеции два гола в ворота Португалии.

Трансляция матча "Ростов" - "Краснодар"