Федор Кудряшов: "Больше всего из соперников по еврокубкам запомнился Филипе Луис"

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что выступление в еврокубках принесло ему много опыта. Футболист надеется, что у него еще будет возможность сыграть в Европе.

- В этом году вам удалось пройти длинную еврокубковую кампанию, какие впечатления от выступления в Европе? - вопрос Кудряшову.

- Этот евросезон принес много опыта, надеюсь, что еще будет возможность сыграть на таком уровне, проявить себя еще лучше.

- Какие игры в еврокубках запомнились больше всего?

- Эмоционально - ответная игра с "Андерлехтом" (2:0), с точки зрения результата - в Голландии с ПСВ (0:0).

- Вы посетили много знаменитых стадионов в Европе, где больше всего понравилась атмосфера?

- На старике "Висенте Кальдероне" и стадионе "Аякса". Там все пропитано духом футбола.

- Кто из игроков соперника запомнился больше всего?

- Защитник "Атлетико" Филипе Луис.

- Сделали для себя какой-либо вывод после игр в еврокубках?

- Нужно продолжать развиваться как футболист, чтобы приблизиться к тем командам, которые на данный момент главенствуют в мировом футболе. Хочется, чтобы мы стабильно играли в Европе, все-таки это затягивает.