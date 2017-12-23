17:25 | Футбол — РФПЛ

Федор Климов: "Будем отыгрывать 8 очков отставания от "Локомотива"

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Известный болельщики "Зенита" фигурист Федор Климов выразил уверенность, что питерская команда еще поборется за первое место в премьер-лиге. На зимний перерыв сине-бело-голубые ушли на второй позиции с 8-очковым отставанием от лидирующего "Локомотива".

– Восемь очков отставания от "Локомотива" – это все?

– Ни в коем случае! Во второй половине сезона будем их отыгрывать. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Cap. Morgan

kartosha такие пируэты недавно выписывали, а 1-3 всё равно. Не видел?))

20:43

kartosha

ХА-ХА-ХА!!!ФИГУРИСТЫ ИЗ ЗЕНЫТА....

19:44