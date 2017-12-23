Федор Климов: "Будем отыгрывать 8 очков отставания от "Локомотива"

Известный болельщики "Зенита" фигурист Федор Климов выразил уверенность, что питерская команда еще поборется за первое место в премьер-лиге. На зимний перерыв сине-бело-голубые ушли на второй позиции с 8-очковым отставанием от лидирующего "Локомотива".

– Восемь очков отставания от "Локомотива" – это все?

– Ни в коем случае! Во второй половине сезона будем их отыгрывать. (Сергей ЯРЕМЕНКО)