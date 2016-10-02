16:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федор Двинятин: "Боюсь, что будет 1:1, но верю в победу "Зенита"

Федор ДВИНЯТИН с дочкой. Фото "СЭ"
Федор ДВИНЯТИН с дочкой. Фото "СЭ"
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Матч 9-го тура чемпионата России "Зенит""Спартак" посетил знаменитый знаток игры "Что? Где? Когда?" Федор Двинятин. Он отметил, что надеется на победу клуба из Санкт-Петербурга, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Часто ли вы бываете на "Петровском"?

– Не очень. Я из тех телевизионных болельщиков, которых фанаты презирают.

– Сегодня тот случай, когда нельзя не пойти?

– Давно обещал дочке сводить ее на суперфутбол и на лучший в городе матч. "Зенит" – "Спартак" – это классика.

– Есть предчувствия, как закончится игра?

– Большинство комментаторов, которых я читал или слушал, предсказывали 1:1. У меня тоже есть ощущение, что будет малорезультативная ничья. Хотя, как болельщику "Зенита", конечно, хотелось бы, чтобы выиграли наши, и я в это верю.

результаты опроса
28664 чел.
Как закончится матч "Зенит" - "Спартак"?
Победой "Зенита"
54.6%
Результативной ничьей
14.7%
Нулевой ничьей
1.5%
Победой "Спартака"
29.3%
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КОММЕНТАРИИ (4)
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А380726

Мститель, глянь на фото, прежде чем свои дебильные надежды вываливать :(

17:36

Монте-Кристо (Мститель) .

Федор - легенда легендарной передачи. Человек с уникальным, парадоксальным мышлением. Честный, порядочный, совестливый, скромный. Надеюсь, что Федя, хотя и живет в городе на болотах, но не опозорил себя тем, что болеет за Политроект.

17:21

А380726

Матч еще не стартовал, а Федя его уже посетил :( Дауны

16:35

jаhlexx

Фёдор Двинятин на похоронах автоматически угадал что в чёрном ящике.

16:31

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