Федор Двинятин: "Боюсь, что будет 1:1, но верю в победу "Зенита"

Матч 9-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" посетил знаменитый знаток игры "Что? Где? Когда?" Федор Двинятин. Он отметил, что надеется на победу клуба из Санкт-Петербурга, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.
– Часто ли вы бываете на "Петровском"?
– Не очень. Я из тех телевизионных болельщиков, которых фанаты презирают.
– Сегодня тот случай, когда нельзя не пойти?
– Давно обещал дочке сводить ее на суперфутбол и на лучший в городе матч. "Зенит" – "Спартак" – это классика.
– Есть предчувствия, как закончится игра?
– Большинство комментаторов, которых я читал или слушал, предсказывали 1:1. У меня тоже есть ощущение, что будет малорезультативная ничья. Хотя, как болельщику "Зенита", конечно, хотелось бы, чтобы выиграли наши, и я в это верю.
А380726
Мститель, глянь на фото, прежде чем свои дебильные надежды вываливать :(
17:36
Монте-Кристо (Мститель) .
Федор - легенда легендарной передачи. Человек с уникальным, парадоксальным мышлением. Честный, порядочный, совестливый, скромный. Надеюсь, что Федя, хотя и живет в городе на болотах, но не опозорил себя тем, что болеет за Политроект.
17:21
А380726
Матч еще не стартовал, а Федя его уже посетил :( Дауны
16:35
jаhlexx
Фёдор Двинятин на похоронах автоматически угадал что в чёрном ящике.
16:31