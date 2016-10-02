Федор Двинятин: "Боюсь, что будет 1:1, но верю в победу "Зенита"

Матч 9-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" посетил знаменитый знаток игры "Что? Где? Когда?" Федор Двинятин. Он отметил, что надеется на победу клуба из Санкт-Петербурга, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.



– Часто ли вы бываете на "Петровском"?

– Не очень. Я из тех телевизионных болельщиков, которых фанаты презирают.

– Сегодня тот случай, когда нельзя не пойти?

– Давно обещал дочке сводить ее на суперфутбол и на лучший в городе матч. "Зенит" – "Спартак" – это классика.

– Есть предчувствия, как закончится игра?

– Большинство комментаторов, которых я читал или слушал, предсказывали 1:1. У меня тоже есть ощущение, что будет малорезультативная ничья. Хотя, как болельщику "Зенита", конечно, хотелось бы, чтобы выиграли наши, и я в это верю.