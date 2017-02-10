Федор Чалов: "Я бы не поехал играть в Китай"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов не хотел бы выступать в одном из клубов ФНЛ, если ему придется сменить команду для получения игровой практики. По словам форварда, в таком случае он будет рассматривать предложения из высшего дивизиона чемпионата России или Европы.

- Я буду стараться попасть в состав и биться за место в основе, - приводит ТАСС слова Чалова. - Если так получится, что придется покинуть команду ради получения игровой практики, то в любом случае не хотел бы уходить в клуб ФНЛ. Рассматривал бы предложения из премьер-лиги или Европы.

В будущем хотелось бы поиграть в топовом европейском чемпионате. Чего скрывать, это мечта любого мальчишки, который занимается футболом. Мне нравится любой турнир из большой пятерки: Англия, Германия, Италия, Испания и Франция. И тут даже не важен будет клуб, главное - поиграть в таком чемпионате

Я бы не поехал играть в Китай, даже думать об этом не хочу. Футбол всегда будет для меня на первом месте. Хотя не исключаю варианта, что после приглашения многих звезд уровень турнира заметно вырастет.