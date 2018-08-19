Федор Чалов: "Влашич – игрок очень хорошего уровня. Он нас порадовал"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после победы над тульским "Арсеналом" (3:0) в 4-м туре чемпионата России в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, как команда работает над улучшением взаимопонимания после прихода новых игроков. Во встрече против оружейников форвард отметился голом, в трех домашних играх против этой команды на его счету 6 голов.

– Это был не самый простой матч, тем более мы в первый раз вышли в таком сочетании. Думаю, первые 15 минут команда очень хорошо играла, забила нужный гол. Затем отдали инициативу, но во втором тайме забили еще и довели игру до победы.

– Вы вошли в игру по ходу первого тайма. Каким было задание тренера, и насколько комфортно себя ощущали?

– Конечно, плохо, что Жора Щенников получил травму, это большая потеря для команды. Я к игре готовился, разминался, поэтому не настолько тяжело было входить. Вначале чуть задохнулся, но потом разбегался, и все стало нормально.

– Интересует вопрос взаимодействия с новичками, которые к тому же говорят на других языках…

– С каждой тренировкой и игрой мы улучшаем взаимодействия. Виктор Михайлович каждому объясняет, кто и где должен быть. Проблем нет, пришедшие ребята очень хорошие, и мы движемся к одной цели.

– Что можете сказать о своем голе?

– Ничего особенного не было. Убегали в контратаку, Астик дал мне пас вперед на ход, сам вбежал в зону и увел двух защитников. Я благодаря этому сместился в центр и попал в угол.

– Болельщики потрясающе поддерживали команду. Насколько это ощущалось?

– Большое им спасибо, они не только в этой игре, но и в каждом из прошедших матчей нас поддерживали. Это придает нам сил, поддержка очень важна сейчас для команды. Хочется поблагодарить и призвать приходить на наши игры, а мы постараемся радовать их победами.

– Никола Влашич сразу вышел в стартовом составе. Как оцените его игру?

– Игрок очень хорошего уровня. Мы даже чуть удивились, потому что видели его всего две тренировки, где игровых упражнений особо не было. Он нас порадовал. Хочется пожелать продолжать в том же духе.