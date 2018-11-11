Федор Чалов: "В игре с "Зенитом" ЦСКА повезло больше, чем в матче с "Ромой"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после матча 14-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом" (2:0) сказал, что доволен вызовом в национальную сборную России. Он также отметил, что армейцам очень нужна была эта победа.

- Как планировали обыграть "Зенит"?

- Ничего особенно. Готовились, как к обычной игре. Получалось отобрать мяч на их половине поля и забить.

- Можно ли сравнить "Зенит" с "Ромой"?

- Нам повезло в этой игре больше. "Зенит" идёт первым не зря. Но это футбол. Нам нужна была эта победа. Была неудачная серия. Сейчас ее перебороли и станет легче.

- Вызвали в сборную. Ваши ощущения?

- Очень рад быть в первой команде. (Ярослав Сусов)

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