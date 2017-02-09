Федор Чалов: "В ЦСКА нет никакой дедовщины, "пихают" всегда по делу"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, отвечая для клубного YouTube на вопросы болельщиков, отметил, что с приходом на пост главного тренера Виктора Гончаренко тренировочный процесс не сильно изменился. Также 18-летний футболист подчеркнул, что не ведет счет своим голам.

– Что можете сказать о работе с новым главным тренером? Что изменилось в тренировочном процессе? Наладили ли вы взаимодействия с Витинью?

– Больших изменений не было. Работаю, стараюсь, буду закрепляться в составе (улыбается). Витинью травмирован, еще ни в одном матче пока не сыграл, поэтому тяжело ответить на этот вопрос.

– Чувствуете ли вы дедовщину со стороны местных авторитетов? Например, братьев Березуцких. Если да, как она проявляется?

– Нет, никакой дедовщины нет (улыбается). Все подсказывают, все находятся в равных условиях. Если "пихают", то всегда по делу, не со зла.

– Когда вы поняли, что есть реальный шанс зацепиться за основу ЦСКА?

– На тренировке как-то начали наигрывать, стало получаться, Леонид Викторович Слуцкий поверил в меня.

– Ведете счет своим голам?

– Нет, не веду. Кто-то обычно мне рассказывает об этом.