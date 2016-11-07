Федор Чалов: "Участвовал в закладке первого камня "Арены ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, который дебютировал в главной команде в матче 13-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (2:2), рассказал о впечатлениях от игры на новой арене армейской команды. Футболист добавил, что участвовал в закладке первого камня стадиона.
– Ваши впечатления от "Арены ЦСКА"? Каково играть в таких условиях?
– Конечно, очень приятно играть на родном стадионе, сообщает официальный сайт ЦСКА. – Я участвовал в закладке первого камня! (Улыбается) Хотелось бы поблагодарить фанатов за поддержку и попросить, чтобы их побольше приходило на матчи.
– Закладка первого камня была в далеком 2007 году, 19 мая. Сколько вам лет было, и что происходило тогда?
– Мы были совсем маленькими. С тренировки пошли туда, ну, то есть сюда (улыбается). Тогда приехал Валерий Георгиевич Газзаев, мы все с ним фотографировались. Была очень позитивная обстановка. Этот момент надолго запомнился. Спустя девять лет стадион построили, и так получилось, что я здесь сыграл!
– И немного о нынешней ситуации. Ведь еще ничего не потеряно, впереди много матчей...
– Конечно, ничего не потеряно, будем стараться. У ПФК ЦСКА опытная команда, и не из таких ситуаций выходили.
Дополнительная информация
http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/fedor-chalov-rad-debyutirovat-v-rfpl-nepovtorimye-chuvstva/
доктор Коновалов
Прям герой труда))) Ты б у Гинера спросил, куда трубу на отопление девал на 3/4 стадиона ??? C Амкаром это было видно) Куды дели подогрев ???)))
21:44