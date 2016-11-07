Федор Чалов: "Участвовал в закладке первого камня "Арены ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, который дебютировал в главной команде в матче 13-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (2:2), рассказал о впечатлениях от игры на новой арене армейской команды. Футболист добавил, что участвовал в закладке первого камня стадиона.

– Ваши впечатления от "Арены ЦСКА"? Каково играть в таких условиях?

– Конечно, очень приятно играть на родном стадионе, сообщает официальный сайт ЦСКА. – Я участвовал в закладке первого камня! (Улыбается) Хотелось бы поблагодарить фанатов за поддержку и попросить, чтобы их побольше приходило на матчи.

– Закладка первого камня была в далеком 2007 году, 19 мая. Сколько вам лет было, и что происходило тогда?

– Мы были совсем маленькими. С тренировки пошли туда, ну, то есть сюда (улыбается). Тогда приехал Валерий Георгиевич Газзаев, мы все с ним фотографировались. Была очень позитивная обстановка. Этот момент надолго запомнился. Спустя девять лет стадион построили, и так получилось, что я здесь сыграл!

– И немного о нынешней ситуации. Ведь еще ничего не потеряно, впереди много матчей...

– Конечно, ничего не потеряно, будем стараться. У ПФК ЦСКА опытная команда, и не из таких ситуаций выходили.