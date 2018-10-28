Федор Чалов: "У "Краснодара" сыграли замены"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов назвал причину ударной концовки "Краснодара", благодаря которой "быки" одержали победу в матче 12-го тура РПЛ со счетом 2:1.
– Обе команды играли на неделе в еврокубках. У ЦСКА было на два дня больше отдыха, чем у "Краснодара". А в концовке не хватало сил?
– Нет, силы были. Должны были раньше решать игру, но не смогли забить и получили два.
– С чем связана удачная десятиминутка "Краснодара"?
– Мне кажется, сыграли замены у "Краснодара".
– Армейцы еще ни разу не проигрывали "Краснодару" дома. Сегодня эта серия прервалась.
– Ничего, бывает. (Константин Колмаков)
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