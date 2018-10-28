Федор Чалов: "У "Краснодара" сыграли замены"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов назвал причину ударной концовки "Краснодара", благодаря которой "быки" одержали победу в матче 12-го тура РПЛ со счетом 2:1.

– Обе команды играли на неделе в еврокубках. У ЦСКА было на два дня больше отдыха, чем у "Краснодара". А в концовке не хватало сил?

– Нет, силы были. Должны были раньше решать игру, но не смогли забить и получили два.

– С чем связана удачная десятиминутка "Краснодара"?

– Мне кажется, сыграли замены у "Краснодара".

– Армейцы еще ни разу не проигрывали "Краснодару" дома. Сегодня эта серия прервалась.

– Ничего, бывает. (Константин Колмаков)