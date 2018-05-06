Федор Чалов: "У "Арсенала" появился Дзюба. ЦСКА точно не будет легко"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов незадолго до матча 29-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" отметил, что соперник выглядит хорошо, однако армейцы обязаны побеждать.

– "Арсенал" идет по сезону очень хорошо, я так понимаю, Миодраг Божович поставил команде правильную игру, которая у нее получается, – цитирует Чалова официальный сайт ЦСКА. – Об этом говорит, в частности, результативная ничья с "Зенитом" – 3:3. В команде появился форвард Артем Дзюба, который очень хорошо цепляется за мячи. Так что легко нам точно не будет, но мы обязаны побеждать.



А если вспоминать встречу первого круга, она сложилась для нас неудачно. Сам я на тот момент играл не всегда, но вышел в стартовом составе. Не могу сказать, что получилось хорошо. Но весь негатив, все, что не удавалось, я оставил в минувшем году. Сейчас с новыми силами и свежей головой готов показывать на поле ту игру, которой от меня ждут.

Напомним, что матч состоится сегодня, 6 мая, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.