Федор Чалов: "Тяжело играть против соперника, который обороняется всей командой"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в перерыве гостевого матча 14-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что армейцам очень непросто дается игра против соперника, который обороняется всей командой. По словам форварда, для которого эта встреча стала дебютной в основном составе армейцев в чемпионате России, в первые 10 минут матча он испытывал волнение.

– Уровень борьбы очень высокий, скорости совсем другие, – сказал Чалов в эфире телеканала "Наш футбол". – Очень тяжело играть против соперника, который обороняется всей командой на своей половине. Думаю, во втором тайме у нас будут моменты.

В первые минут 10 дебютного матча сказывалось волнение. Сейчас уже все хорошо.

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА