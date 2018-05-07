Федор Чалов: "Третий гол "Арсеналу" был самым запоминающимся"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов сказал, что был рад оформить хет-трик в матче 29-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (6:0). Форвард отметил, что команда была хорошо готова к игре и полностью разобрала соперника.
- У нас была задача забить быстрый гол, мы с этим справились, - цитирует пресс-служба ЦСКА Чалова. - "Арсенал" раскрылся, и мы смогли забить еще пять раз.
- У вас целых три гола. Большое событие!
- Конечно, я очень рад. Мечтал оформить хет-трик за основной состав, и мечта сбылась.
- Какой из всех трех – лучший?
- Наверное, третий был самым запоминающимся.
- Команду сегодня прорвало на голы.
- Можно сказать и так. Готовились к "Арсеналу", полностью разобрали соперника, и это дало результат.
- Осталась одна игра, с "Анжи". Как команда будет готовиться?
- Всегда играем на победу, и здесь настрой будет соответствующим.
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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/fedor-chalov-tretiy-gol-poluchilsya-samym-zapominayushchimsya/