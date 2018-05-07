Федор Чалов: "Третий гол "Арсеналу" был самым запоминающимся"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов сказал, что был рад оформить хет-трик в матче 29-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (6:0). Форвард отметил, что команда была хорошо готова к игре и полностью разобрала соперника.

- У нас была задача забить быстрый гол, мы с этим справились, - цитирует пресс-служба ЦСКА Чалова. - "Арсенал" раскрылся, и мы смогли забить еще пять раз.

- У вас целых три гола. Большое событие!

- Конечно, я очень рад. Мечтал оформить хет-трик за основной состав, и мечта сбылась.

- Какой из всех трех – лучший?

- Наверное, третий был самым запоминающимся.

- Команду сегодня прорвало на голы.

- Можно сказать и так. Готовились к "Арсеналу", полностью разобрали соперника, и это дало результат.

- Осталась одна игра, с "Анжи". Как команда будет готовиться?

- Всегда играем на победу, и здесь настрой будет соответствующим.

Беспощадный Чалов. ЦСКА опозорил "Арсенал" //

Чалов сделал самый "молодой" хет-трик с 2006 года