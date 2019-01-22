Федор Чалов: "Рад продлить контракт с клубом, который дал мне дорогу в футбол"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал продление контракта с клубом. Футболист играет за основу команды с сезона-2016/17. В текущем сезоне он забил 11 голов в 24 матчах во всех турнирах и с 9 мячами лидирует в таблице бомбардиров РПЛ.

- Очень рад продлить соглашение с клубом, в котором я вырос, который дал мне дорогу в футбол. Хочу поблагодарить всех, с кем мне довелось играть, тренеров от ДЮСШ до первой команды. Рад, что клуб доверяет мне. Я же постараюсь это доверие оправдать на поле, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Чалова.