11:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федор Чалов прочитал стихотворение Бунина "Детство"

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Лучший молодой футболист сезона, нападающий ЦСКА Федор Чалов прочитал стихотворение Ивана Бунина "Детство", сообщает пресс-служба портала болельщиков чемпионата мира-2018. Напомним, 1 июня отмечается международный день защиты детей.

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marksan

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