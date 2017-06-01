Федор Чалов прочитал стихотворение Бунина "Детство"

Лучший молодой футболист сезона, нападающий ЦСКА Федор Чалов прочитал стихотворение Ивана Бунина "Детство", сообщает пресс-служба портала болельщиков чемпионата мира-2018. Напомним, 1 июня отмечается международный день защиты детей.
Лучший молодой футболист сезона, нападающий ЦСКА Федор Чалов прочитал стихотворение Ивана Бунина "Детство", сообщает пресс-служба портала болельщиков чемпионата мира-2018. Напомним, 1 июня отмечается международный день защиты детей.
marksan
Федя! На Арбате и без сопровождения родителей?
11:52