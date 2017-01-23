Федор Чалов: "Приятно, что Гончаренко много внимания уделяет молодым"

Форвард ЦСКА Федор Чалов ответил на вопросы спецкора "СЭ" после финального свистка матча с "Пястом". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба.

– Чувствуете, что Гончаренко действительно много внимания уделяет молодым? Он все время с вами общается, постоянно выпускает в матчах.

– Да, чувствуется. И это очень приятно. Со стороны тренера идет постоянный подсказ.

– Ощущаете в себе силы завоевать место в основе, учитывая, что есть Траоре, Ионов, Витинью, Жамалетдинов?

– Не могу по этому поводу ничего сказать. Надо работать и стараться попадать в состав.

– Главное, что рекомендовал лично вам во время тренировок или игр Гончаренко?

– Мы должны располагаться с другим нападающим все время рядом, чтобы помогать друг другу, чтобы была возможность отыгрыша. Также Виктор Михайлович много говорил о конкретных игровых ситуациях. (Дмитрий СИМОНОВ)

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