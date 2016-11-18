Федор Чалов: "Перед матчем с "Арсеналом" Слуцкий посоветовал не бояться играть в свой футбол"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, для которого победная игра 14-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:0) стала дебютной в стартовом составе армейцев, отметил, что до последнего не верил в то, что выйдет на поле с первых минут. По словам 18-летнего россиянина, главной задачей было не бояться играть в свой футбол.

- В конце недели понял, что буду играть в стартовом составе, - сказал Чалов в эфире телеканала "Наш футбол". - Честно говоря, до последнего не верил. Думал, что выйду на замену. Леонид Слуцкий мотивировал меня словами. Задача была не бояться и играть в свой футбол.

- В эпизоде с падением в штрафной "Арсенала" был пенальти?

- Считаю, что арбитр должен был назначать в этой игре два пенальти в ворота соперника.

От того, что в последних мачтах мы проигрывали, была какая-то скованность. Сейчас немного легче, надеюсь, команда пойдет в гору.