21:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федор Чалов: "Перед матчем с "Арсеналом" Слуцкий посоветовал не бояться играть в свой футбол"

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов, для которого победная игра 14-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:0) стала дебютной в стартовом составе армейцев, отметил, что до последнего не верил в то, что  выйдет на поле с первых минут. По словам 18-летнего россиянина, главной задачей было не бояться играть в свой футбол.

- В конце недели понял, что буду играть в стартовом составе,  - сказал Чалов в эфире телеканала "Наш футбол".  - Честно говоря, до последнего не верил. Думал, что выйду на замену. Леонид Слуцкий мотивировал меня словами. Задача была не бояться и играть в свой футбол.

- В эпизоде с падением в штрафной "Арсенала" был пенальти?

- Считаю, что арбитр должен был назначать в этой игре два пенальти в ворота соперника.

От того, что в последних мачтах мы проигрывали, была какая-то скованность. Сейчас немного легче, надеюсь, команда пойдет в гору.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Armeec Moskow

Федя, молодец! А всяким Пердуньковым лучше в хлеву комбикорм жрать и помалкивать)))

23:37

С.С.Горбунков

ФЕДОР ЧАЛОВ: "ПЕРЕД МАТЧЕМ С "АРСЕНАЛОМ" СЛУЦКИЙ ПОСОВЕТОВАЛ НЕ БОЯТЬСЯ ИГРАТЬ В СВОЙ ФУТБОЛ"------------------ Хто это ??? очередной наркош Гинера ???)))

22:04

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Материалы других СМИ