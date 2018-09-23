Федор Чалов: "Обстановка на дерби - кайф. Хочется биться и кусаться за каждый сантиметр поля"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов разочарован результатом матча восьмого тура со "Спартаком" (1:1). По словам лидера атак армейцев, его команде не хватило реализации.

- Очень обидная ничья, - сказала Чалов. - Было много моментов, которые надо было реализовать.

- Была ли ситуация, за которую обиднее всего?

- Да. У меня был момент в первом тайме, когда не удалось забить с левой ноги. Если бы ударил лучше, был бы гол.

- Усталость после матча с "Викторией" сказалась?

- Все в равных условиях, на это нельзя ссылаться.

- Теперь вы - не подающий надежды юниор, а любимец болельщиков. Как ощущения?

- Большое спасибо фанатам, что они так лестно отзываются обо мне. Делаю все, что в моих силах, стараюсь не обращать внимание на то, что говорят вокруг.

- Файеры и шум - это кайф или кошмар?

- На матче ЦСКА - "Спартак" всегда так было. Конечно, кайф. Хорошо, когда столько фанатов на трибунах. Дерби - это что-то особенное, сверхэмоциональное. Хочется биться и кусаться за каждый сантиметр на поле. (Ярослав Сусов)