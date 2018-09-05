Федор Чалов – о хет-трике "Уралу": "Мог забить еще больше"

Нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов в интервью пресс-службе РФС поделился впечатлениями от хет-трика в ворота "Урала" (4:0) в матче 6-го тура чемпионата России. Также форвард рассказал, за что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко критиковал его после той встречи.

– Конечно, доволен – забил второй хет-трик за ЦСКА, – сказал Чалов. – Сейчас набрал форму и все получается. Конечно, мог забить еще больше. Ну, ничего – работаем. Посмотрим, что будет дальше.

– Первый мяч был довольно специфичным. С повторов так и не было понятно, плечом забили, или головой. Осознанно подставляли, или случайно попали?

– (улыбается) Конечно, зряче. Нагибался, плечом забивал – перекидывал. Повезло.

– Второй мяч был забит очень хладнокровно. Вы уже психологически спокойны на поле? Опыт такой, что...

– В тот момент была уверенность. Увидел, что вратарь будет заваливаться и просто покатил в свободный угол.

– Что тренер говорил по игре? Отметил какие-то минусы?

– Из минусов – в оборонительном плане. Хотел больше забить, поэтому шел в прессинг. Получалось так, что один выбрасывался и нас пропасовывали.

После шести туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе армейцев 9 очков, отставание от идущего первым "Зенита" - 7 очков. Чалоя является лучшим бомбардиром премьер-лиги - в шести играх на его счету пять мячей.