Федор Чалов: "Не считаю себя звездой"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что не считает себя особенным. 20-летний форвард лидирует в гонке бомбардиров премьер-лиги, имея в активе 9 забитых мячей.

- Честно говоря, ничего не изменилось, - сказал Чалов в интервью RT. - Звездой себя не считаю, к себе отношусь также требовательно, как и раньше. Наоборот, хочется забивать как можно чаще. Конечно, мне очень приятно лидировать в гонке бомбардиров РПЛ, но это пока ничего не значит.

Мне есть, куда расти, и я сам это вижу. Опять же прекрасно понимаю, что в матчах чемпионата мог забить не девять мячей, а в два раза больше. Почти в каждой игре у меня имелся момент, который должен был реализовывать.

В текущем сезоне Чалов провел 22 матча за ЦСКА, забил 10 голов и отдал 3 результативных передачи.

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