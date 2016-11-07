Федор Чалов: "Не ожидал, что сыграю в матче ЦСКА – "Амкар"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, который дебютировал в главной команде в матче 13-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (2:2), рассказал о подсказках со стороны партнеров во время своего выхода на поле. Он добавил, что все молодые игроки стараются попасть в основную команды.

– Думаю, что потеряли концентрацию в определенный момент, пропустили два ненужных гола, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Чалова. – Потом отыгрались, но в итоге не хватило чуть-чуть времени, чтобы забить еще.

– Было ли предчувствие, что выйдешь на замену? И как оценишь свою игру?

– Не ожидал, что выйду. Не получилось забить, а это была самая главная задача. В простых моментах терял мяч. Но в целом для первого раза доволен.

– Как тебя напутствовали тренеры? И мы видели, что Саша Головин тебя приободрил сразу после выхода на поле.

– Тренеры говорили, что Понтус будет выигрывать верх, так что мне надо бежать за спину. Саша подбадривал всю игру, как и все остальные. Это очень помогало. После пяти минут более-менее успокоился. Рад, что дебютировал в премьер-лиге, это неповторимые чувства!

– У команды кадровые проблемы. Чувствуешь ли ты и другие молодые игроки, что надо подхватывать знамя и вносить свой вклад в общее дело?

– Мы все стараемся попасть в основной состав. Кадровые проблемы есть, но будем стараться подменить выбывших и в каждом матче выкладываться на 100 процентов.