Федор Чалов: "На "Локомотив" и "Спартак" с детства не надо настраиваться"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, ставший автором второго гола в ворота "Уфы" (2:0) в матче 24-го тура чемпионата России, подчеркнул, что у армейцев еще есть шанс догнать "Спартак". Красно-синие отстают от идущих на первом месте красно-белых на семь очков.

– Всегда тяжело выходить в матче РФПЛ, – цитирует официальный сайт армейцев Чалова. – Но, видимо, получилось неплохо! Нападающим надо было взаимодействовать друг с другом, открываться в правильные зоны, участвовать в переходах из обороны в атаку и обратно. Мы вели в счете, тренер попросил меня помогать в обороне и открываться в зоны.

Впереди два дерби – с "Локомотивом" и "Спартаком". Сейчас надо побеждать в каждой игре. А на "Локомотив" и "Спартак" еще с детства не надо было дополнительно настраиваться. Есть ли шанс догнать команду, которая идет на первом месте? Шансы есть всегда, главное – верить.

В среду, 26 апреля, ЦСКА дома сыграет с "Локомотивом" в 25-м туре, а 30 апреля в следующем туре примет "Спартак".

"СЭ" проведет текстовые трансляции матчей ЦСКА - "Локомотив" и ЦСКА - "Спартак".