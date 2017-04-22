Федор Чалов: "На "Локомотив" и "Спартак" с детства не надо настраиваться"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, ставший автором второго гола в ворота "Уфы" (2:0) в матче 24-го тура чемпионата России, подчеркнул, что у армейцев еще есть шанс догнать "Спартак". Красно-синие отстают от идущих на первом месте красно-белых на семь очков.
– Всегда тяжело выходить в матче РФПЛ, – цитирует официальный сайт армейцев Чалова. – Но, видимо, получилось неплохо! Нападающим надо было взаимодействовать друг с другом, открываться в правильные зоны, участвовать в переходах из обороны в атаку и обратно. Мы вели в счете, тренер попросил меня помогать в обороне и открываться в зоны.
Впереди два дерби – с "Локомотивом" и "Спартаком". Сейчас надо побеждать в каждой игре. А на "Локомотив" и "Спартак" еще с детства не надо было дополнительно настраиваться. Есть ли шанс догнать команду, которая идет на первом месте? Шансы есть всегда, главное – верить.
В среду, 26 апреля, ЦСКА дома сыграет с "Локомотивом" в 25-м туре, а 30 апреля в следующем туре примет "Спартак".
"СЭ" проведет текстовые трансляции матчей ЦСКА - "Локомотив" и ЦСКА - "Спартак".
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/fyedor-chalov-na-loko-i-spartak-s-detstva-ne-nado-dopolnitelno-nastraivatsya/